Сотрудник СТО в Гродно угнал чужой Mersedes и нанес ущерб в 50 тысяч рублей

В Гродно сотрудник одного из СТО своими действиями нанес ущерб, превышающий 50 тысяч белорусских рублей. Некоторое время назад жительница Гродно отдала свою машину марки Mersedes-Benz на одну из СТО города для проведения химчистки. Однако свой автомобиль она получила, увы, уже после того, как он побывал в ДТП.
Как установили правоохранители, уроженец Гродно 2002 года рождения, который работал на этой станции техобслуживания, завладел Mersedes. Он отправился в поездку, будучи при этом в состоянии алкогольного опьянения. Однако в какой-то момент не справился с управлением и попал в аварию — повредил еще два автомобиля.
— Размер вреда, причиненного автомобилям: «Mercedes-Benz», 2019 года выпуска, составил 43 462 рубля 2 копейки; «Lada Vesta», 2019 года выпуска, составил 5 809 рублей 46 копеек; «Renault Safrane», 1996 года выпуска, составил 1 532 рубля 40 копеек, — сообщили в Госкомитете судебных экспертиз.
Таким образом, общий ущерб, нанесенный фигурантом, превышает 50 тысяч белорусских рублей.
