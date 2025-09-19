Сотрудник СТО в Гродно угнал чужой Mersedes и нанес ущерб в 50 тысяч рублей

В Гродно сотрудник одного из СТО своими действиями нанес ущерб, превышающий 50 тысяч белорусских рублей. Некоторое время назад жительница Гродно отдала свою машину марки Mersedes-Benz на одну из СТО города для проведения химчистки. Однако свой автомобиль она получила, увы, уже после того, как он побывал в ДТП.