Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обнаружены два трупа: в Башкирии разгорелся страшный пожар

В Башкирии в пожаре погибли двое мужчин.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Сибай при пожаре обнаружили тела двух погибших мужчин 48 и 73 лет. Как сообщает пресс-служба МЧС республики, возгорание произошло в бревенчатой хозяйственной постройке размером два на три метра на улице Горной.

Для тушения пожара привлекались 12 человек личного состава чрезвычайного ведомства и шесть единиц техники. На месте работают следственно-оперативная группа, дознаватель и эксперт испытательной пожарной лаборатории МЧС. Специалисты рассматривают все возможные причины происшествия.

Сотрудники ведомства напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности: не оставлять гаджеты на зарядке без присмотра, не использовать поврежденные электроприборы, убирать легковоспламеняющиеся материалы от источников огня и устанавливать в жилых помещениях пожарные извещатели.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.