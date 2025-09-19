Обнаружены два трупа: в Башкирии разгорелся страшный пожар

В башкирском городе Сибай при пожаре обнаружили тела двух погибших мужчин 48 и 73 лет. Как сообщает пресс-служба МЧС республики, возгорание произошло в бревенчатой хозяйственной постройке размером два на три метра на улице Горной.
Для тушения пожара привлекались 12 человек личного состава чрезвычайного ведомства и шесть единиц техники. На месте работают следственно-оперативная группа, дознаватель и эксперт испытательной пожарной лаборатории МЧС. Специалисты рассматривают все возможные причины происшествия.
Сотрудники ведомства напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности: не оставлять гаджеты на зарядке без присмотра, не использовать поврежденные электроприборы, убирать легковоспламеняющиеся материалы от источников огня и устанавливать в жилых помещениях пожарные извещатели.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.