Двух человек спасли при пожарах и ДТП за сутки в Ростовской области

Почти 30 пожаров потушили на Дону, ликвидировали последствия двух ДТП.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области за сутки 18 сентября потушили почти 30 пожаров, а также ликвидировали последствия двух ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

— Произошло девять техногенных пожаров, 19 возгораний сухой растительности, два ДТП. Во время одного из пожаров спасли человека, еще одному человеку помогли на месте аварии, — уточнили в МЧС.

Всего от экстренного ведомства задействовали 344 специалиста и 86 единиц техники.

Спасатели напоминают: сегодня, 19 сентября, местами по Ростовской области возможны кратковременные дожди с грозами, в отдельных районах — сильные дожди с грозой, градом и ветром 20−25 м/с. Дневная температура воздуха составит +13−18, в отдельных территориях прогнозируют до +24 градусов.

