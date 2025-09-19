Ричмонд
В Воронеже МЧС впервые потушило электромобиль

Впервые в истории Воронежа пожарные столкнулись с возгоранием электрического автомобиля. Инцидент произошел 17 сентября на улице 9 Января.

Источник: ГУ МЧС по Воронежской области

Авто внезапно начало гореть, пламя быстро распространилось по всему кузову. Ранее машина была повреждена в ДТП.

Сотрудники пожарно-спасательной части столкнулись с серьезным испытанием. Электрические транспортные средства представляют собой особую категорию риска при пожарах, поскольку традиционные методы борьбы с огнем оказываются неэффективными. Аккумуляторные батареи таких автомобилей способны поддерживать интенсивное горение долгое время, выделяя токсичные вещества.

На месте тушения было израсходовано около 15 тонн воды и резервуар с пеной, что эквивалентно двум шестиосным «Уралам» и одному трехтонному «Камазу». Обычно для обычного бензинового автомобиля достаточно емкости «Камаза» объемом три тонны.

Особенностью стало выделение большого количества токсического дыма, что вынуждало МЧС работать в специальных дыхательных аппаратах.