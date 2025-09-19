Ричмонд
В Самарской области ликвидировали крупный лесной пожар

Рядом с поселком Винтай Самарской области произошел низовой пожар.

Источник: ГУ МЧС России по Самарской области

В Самарской области, несмотря на календарную осень, сохраняется сухая погода. В регионе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность лесов, отмечают в ГУ МЧС России по области.

— В четверг, 18 сентября, низовой пожар охватил участок в Задельненском лесничестве рядом с поселком Винтай. О возгорании сообщили в 14:29. К 20:50 пожар полностью ликвидировали. Его площадь составила 1,6 га, — отметили в сообщении.

К счастью, никто не пострадал. В ликвидации возгорания участвовали 23 сотрудника спецслужб и 8 единиц техники. Всего с начала года в регионе зафиксировали 30 лесных и 1356 прочих природных пожаров.