Глава отдела Минстроя Новосибирской области пойдет под суд за взятку

Данное вознаграждение, по версии обвинения, было платой за приоритетное рассмотрение документации для участия в конкурсах и лоббирование интересов указанной компании в строительной отрасли. На имущество обвиняемой на сумму 1,5 миллиона рублей был наложен обеспечительный арест. Уголовное дело передано в судебные органы для проведения разбирательства и вынесения приговора.