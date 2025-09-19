Глава отдела Минстроя Новосибирской области пойдет под суд за взятку

Следствие полагает, что в период с 2022 по 2023 год руководитель одной из строительных фирм предоставил Колмаковой незаконное вознаграждение в виде материальных ценностей и оказания услуг.
Данное вознаграждение, по версии обвинения, было платой за приоритетное рассмотрение документации для участия в конкурсах и лоббирование интересов указанной компании в строительной отрасли. На имущество обвиняемой на сумму 1,5 миллиона рублей был наложен обеспечительный арест. Уголовное дело передано в судебные органы для проведения разбирательства и вынесения приговора.