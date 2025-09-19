Ричмонд
Красноярская лжецелительница обманула пенсионерку на 262 тысячи

82-летняя жительница Красноярска лишилась 262 тысяч рублей, став жертвой аферистки. Злоумышленница имитировала магический ритуал, чтобы незаметно похитить деньги.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: ГУ МВД

В Красноярске полиция задержала гражданку, подозреваемую в краже: она похитила 262 тысячи рублей у 82-летней пенсионерки, предложив ей «снять порчу». Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

По данным ведомства, злоумышленница подошла к пожилой женщине на улице и убедила, что на ней и на ее деньгах наложена «порча». Для «очищения» «ведунья» предложила провести магический ритуал. Доверчивая жертва собрала все свои накопления, а мошенница демонстративно сложила их в пакет и инсценировала обряд. Затем она отдала пакет хозяйке, сказав положить его под подушку и лечь спать. Утром пострадавшая обнаружила, что все деньги из пакета исчезли.

Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемую. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Следствие проверяет возможную причастность задержанной к другим подобным преступлениям, совершенным в регионе.