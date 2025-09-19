Красноярская лжецелительница обманула пенсионерку на 262 тысячи

По данным ведомства, злоумышленница подошла к пожилой женщине на улице и убедила, что на ней и на ее деньгах наложена «порча». Для «очищения» «ведунья» предложила провести магический ритуал. Доверчивая жертва собрала все свои накопления, а мошенница демонстративно сложила их в пакет и инсценировала обряд. Затем она отдала пакет хозяйке, сказав положить его под подушку и лечь спать. Утром пострадавшая обнаружила, что все деньги из пакета исчезли.