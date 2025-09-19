В Ura. ru пришли судебные приставы

«Были вынесены обеспечительные меры Ленинским районным судом, приставы пришли уведомить директора об этом факте — что имущество арестовано без ограничения пользования владения этим имуществом. Также никаких ограничений относительно ведения хозяйственной деятельности, расчета по счетам нет. Это просто некие такие обеспечительные ограничения действий: оплачивать контрагентам можно, зарплата выплачивается, все можно платить, просто запрещено отчуждать имущество», — сказал адвокат.
В Главном межрегиональном управлении ФССП обещали прокомментировать ситуацию позже.
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура России подала иск в суд Екатеринбурга об обращении в доход государства крупной энергокомпании в Свердловской области — «Облкоммунэнерго». Ее фактическими владельцами являются бывший советник экс-главы корпорации РАО «ЕЭС» Анатолия Чубайса Артем Биков и его компаньон Алексей Бобров. По иску были приняты обеспечительные меры.
Ответчиком в иске также заявлены вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов, бывшие министры Свердловской области Алексей Пьянков и Николай Смирнов. Кроме того, в список сторон по иску в качестве третьего лица входит учредитель агентства Ura.ru — ООО «Сибирско-Уральская медиакомпания».