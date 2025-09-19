Ричмонд
В Ura. ru пришли судебные приставы

Судебные приставы пришли в редакцию агентства Ura.ru. Учредитель уральского агентства входит в список сторон в качестве третьего лица по иску Генпрокуратуры об обращении в доход государства энергокомпании «Облкоммунэнерго». Об этом сообщил ТАСС адвокат агентства Павел Бабиков, уточнив, что запрета на работу компании нет, однако судом временно запрещено отчуждение имущества.

Источник: РИА "Новости"

«Были вынесены обеспечительные меры Ленинским районным судом, приставы пришли уведомить директора об этом факте — что имущество арестовано без ограничения пользования владения этим имуществом. Также никаких ограничений относительно ведения хозяйственной деятельности, расчета по счетам нет. Это просто некие такие обеспечительные ограничения действий: оплачивать контрагентам можно, зарплата выплачивается, все можно платить, просто запрещено отчуждать имущество», — сказал адвокат.

В Главном межрегиональном управлении ФССП обещали прокомментировать ситуацию позже.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура России подала иск в суд Екатеринбурга об обращении в доход государства крупной энергокомпании в Свердловской области — «Облкоммунэнерго». Ее фактическими владельцами являются бывший советник экс-главы корпорации РАО «ЕЭС» Анатолия Чубайса Артем Биков и его компаньон Алексей Бобров. По иску были приняты обеспечительные меры.

Ответчиком в иске также заявлены вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов, бывшие министры Свердловской области Алексей Пьянков и Николай Смирнов. Кроме того, в список сторон по иску в качестве третьего лица входит учредитель агентства Ura.ru — ООО «Сибирско-Уральская медиакомпания».

