В Ura. ru пришли судебные приставы

«Были вынесены обеспечительные меры Ленинским районным судом, приставы пришли уведомить директора об этом факте — что имущество арестовано без ограничения пользования владения этим имуществом. Также никаких ограничений относительно ведения хозяйственной деятельности, расчета по счетам нет. Это просто некие такие обеспечительные ограничения действий: оплачивать контрагентам можно, зарплата выплачивается, все можно платить, просто запрещено отчуждать имущество», — сказал адвокат.