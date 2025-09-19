Сибиряк ненадолго оставил телефон без присмотра, а после не поверил глазам. Подруга втянула его в серьезные неприятности

Все началось с дружеских посиделок с алкоголем. Когда мужчина крепко уснул, женщина заметила его мобильный телефон. Недолго думая, она оформила несколько кредитов на общую сумму 1,2 миллиона рублей через банковское приложение. Все деньги моментально перевела на свой счет и быстро потратила на личные нужды.