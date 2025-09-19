Сибиряк ненадолго оставил телефон без присмотра, а после не поверил глазам. Подруга втянула его в серьезные неприятности

В Иркутске произошла история, которая заставит многих дважды подумать, прежде чем оставлять свой телефон без присмотра. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе судов общей юрисдикции региона, местная жительница была осуждена за кражу огромной суммы прямо с банковского счета своего знакомого.
Все началось с дружеских посиделок с алкоголем. Когда мужчина крепко уснул, женщина заметила его мобильный телефон. Недолго думая, она оформила несколько кредитов на общую сумму 1,2 миллиона рублей через банковское приложение. Все деньги моментально перевела на свой счет и быстро потратила на личные нужды.
— Подсудимая полностью признала вину и раскаялась в содеянном. С учетом смягчающих обстоятельств ее приговорили к четырем годам условно с испытательным сроком на пять лет, — говорится в сообщении суда.
Пока решение не вступило в законную силу, а это значит, что его можно обжаловать.
