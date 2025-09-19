148 человек умерли у себя дома: чиновники рассказали о череде жутких ЧП

Сегодня, 19 сентября, Государственный комитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям провел совещание с представителями МЧС руководителями штабов муниципалитетов в связи с началом отопительного сезона.
Как сообщает Госкомитет, с начала этого года в республике произошло более пяти тысяч пожаров, в которых погибли 148 человек. Только за последний отчетный период в огне погибли три человека: в Белорецком районе (мужчина и женщина 35 лет) и в Бирске (мужчина 45 лет).
Основными причинами ЧП стали нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных систем, перегрузка электросетей и беспечность граждан.
С 1 сентября в муниципальных районах, где зафиксировали ростом гибели людей на два и более человека, ввели штабной формат работы. Ежедневно инструкторский состав ГК ЧС и профилактические группы проводят рейды.
На совещании также обсудили вопросы повышения готовности защитных сооружений гражданской обороны.
Госкомитет по ЧС призывает граждан своевременно проверять отопительные печи, газовые котлы и электрообогреватели, а при их эксплуатации строго соблюдать требования безопасности.
