148 человек умерли у себя дома: чиновники рассказали о череде жутких ЧП

В Башкирии бытовые пожары погубили 148 человек.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 19 сентября, Государственный комитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям провел совещание с представителями МЧС руководителями штабов муниципалитетов в связи с началом отопительного сезона.

Как сообщает Госкомитет, с начала этого года в республике произошло более пяти тысяч пожаров, в которых погибли 148 человек. Только за последний отчетный период в огне погибли три человека: в Белорецком районе (мужчина и женщина 35 лет) и в Бирске (мужчина 45 лет).

Основными причинами ЧП стали нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных систем, перегрузка электросетей и беспечность граждан.

С 1 сентября в муниципальных районах, где зафиксировали ростом гибели людей на два и более человека, ввели штабной формат работы. Ежедневно инструкторский состав ГК ЧС и профилактические группы проводят рейды.

На совещании также обсудили вопросы повышения готовности защитных сооружений гражданской обороны.

Госкомитет по ЧС призывает граждан своевременно проверять отопительные печи, газовые котлы и электрообогреватели, а при их эксплуатации строго соблюдать требования безопасности.

