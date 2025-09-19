148 человек умерли у себя дома: чиновники рассказали о череде жутких ЧП

Как сообщает Госкомитет, с начала этого года в республике произошло более пяти тысяч пожаров, в которых погибли 148 человек. Только за последний отчетный период в огне погибли три человека: в Белорецком районе (мужчина и женщина 35 лет) и в Бирске (мужчина 45 лет).