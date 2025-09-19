В Башкирии 16-летний водитель без прав пытался скрыться от ГАИ

В городе Туймазы задержали несовершеннолетнего водителя. На улице Салавата Юлаева сотрудники Госавтоинспекции попытались остановить автомобиль ВАЗ-2114, за рулем которого находился 16-летний юноша.
Молодой человек проигнорировал требования правоохранителей и предпринял попытку скрыться. Непродолжительное преследование завершилось в микрорайоне «Чулпан», где подросток, бросив авто, попытался скрыться пешком, но был задержан инспекторами ДПС.
Как пояснил подросток, являющийся студентом первого курса местного колледжа, автомобиль он купил на собственные сбережения. Машина ранее была снята с учета, а для передвижения по городу подросток использовал поддельные государственные номерные знаки.
— В отношении несовершеннолетнего составили пять административных протоколов, включая управление транспортным средством без водительского удостоверения, выезд на встречную полосу в запрещенном месте и неповиновение законному требованию сотрудника полиции об остановке. К административной ответственности привлекли и мать подростка. Автомобиль поместили на специализированную стоянку, — рассказал главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.
