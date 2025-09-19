Следователи раскрыли убийство минчанина 30-летней давности из-за лампочки

Следственный комитет раскрыл жестокое убийство мужчины, которое произошло в Минске на улице Полевой в марте 1995 года. Тогда в подъезде было найдено тело 43-летнего мужчины, ему были нанесены тяжелые травмы головы, а также перерезано горло. Также на месте была обнаружена неплотно вкрученная лампочка над лифтом. Именно она спустя 30 лет помогла раскрыть преступление, ведь на ней сохранились отпечатки пальцев.
— Прокуратура города Минска направила в Минский городской суд уголовное дело по обвинению 66-летнего жителя города Минска в убийстве с особой жестокостью. Согласно материалам дела мужчина, влюбленный в свою коллегу, сопереживал ее проблемам в браке, — рассказали в свою очередь в прокуратуре.
После развода женщины между коллегами возникли отношения. Однако она вместе с сыном продолжала проживать в одной квартире со своим бывшим мужем, который злоупотреблял алкоголем и создавал для нее невыносимые условия.
Эти обстоятельства и послужили мотивом убийства. Обвиняемый в марте 1995 года выследил экс-мужа возлюбленной и убил его в подъезде: нанес не менее 20 ударов молотком по голове и перерезал горло лезвием. Потом он выкрутил лампочку в подъезде, чтобы потерпевшего какое-то время не могли найти и оказать помощь. Тот скончался.
— В 2008 году удалось установить совпадение: отпечатки пальцев, найденные на лампочке в подъезде, принадлежали обвиняемому. К тому времени тот уже состоял в браке с бывшей супругой убитого и проживал в доме, где было совершено убийство, — отметили в прокуратуре.
Тогда подозреваемого вызвали на допрос, в ходе которого тот пояснил, что в 1995 году по просьбе нынешней супруги менял лампочку и действительно мог оставить след.
Дело вновь приостановили, поскольку у следствия не было достаточных доказательств для предъявления обвинения.
Они появились в 2025 году благодаря развитию технологий.
— Удалось установить: потожировые следы на работающей лампочке испарились бы в течение нескольких часов, но они сохранились, — рассказали в Следственном комитете.
Обвиняемый задержан, свою вину он признал в полном объеме. Обвинения ему предъявлено по статье № 100 УК БССР 1960 года — «убийство, совершенное с особой жестокостью».
