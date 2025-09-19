Следователи раскрыли убийство минчанина 30-летней давности из-за лампочки

Следственный комитет раскрыл жестокое убийство мужчины, которое произошло в Минске на улице Полевой в марте 1995 года. Тогда в подъезде было найдено тело 43-летнего мужчины, ему были нанесены тяжелые травмы головы, а также перерезано горло. Также на месте была обнаружена неплотно вкрученная лампочка над лифтом. Именно она спустя 30 лет помогла раскрыть преступление, ведь на ней сохранились отпечатки пальцев.