В Ростове на 17 лет осудили жителя Васильевки за подготовку теракта

Оперативники установили, что осужденный в составе группы лиц готовил теракт в отношении сотрудника полиции с применением ранее переданного сотрудником ГУР Украины самодельного взрывного устройства. Однако сделать это не успел, так как был задержан сотрудниками УФСБ России по ЮВО.