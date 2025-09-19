В Ростове на 17 лет осудили жителя Васильевки за подготовку теракта

Оперативники установили, что осужденный в составе группы лиц готовил теракт в отношении сотрудника полиции с применением ранее переданного сотрудником ГУР Украины самодельного взрывного устройства. Однако сделать это не успел, так как был задержан сотрудниками УФСБ России по ЮВО.
«Кроме того, Козаченко собрал и передал в спецслужбу противника информацию о местах дислокации личного состава и техники подразделений Минобороны России в Запорожской области», — добавили в ведомстве.
Первые четыре года срока осужденный проведет в тюрьме, оставшиеся 13 лет — в колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.