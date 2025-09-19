Ричмонд
В Ростове на 17 лет осудили жителя Васильевки за подготовку теракта

Южным окружным военным судом приговорен к 17 годам лишения свободы житель Васильевка Запорожской области Виталий Козаченко по обвинению в теракте (ч. 3 ст. 205 УК РФ), участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ) и госизмене (ст. 275 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

Источник: Коммерсантъ

Оперативники установили, что осужденный в составе группы лиц готовил теракт в отношении сотрудника полиции с применением ранее переданного сотрудником ГУР Украины самодельного взрывного устройства. Однако сделать это не успел, так как был задержан сотрудниками УФСБ России по ЮВО.

«Кроме того, Козаченко собрал и передал в спецслужбу противника информацию о местах дислокации личного состава и техники подразделений Минобороны России в Запорожской области», — добавили в ведомстве.

Первые четыре года срока осужденный проведет в тюрьме, оставшиеся 13 лет — в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.