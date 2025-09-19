В Самаре не рекомендуют посещать Сокские штольни

В Самаре после двух пожаров в Сокских штольнях местным жителям рекомендовали не посещать пещеры. Информацию опубликовала администрация Красноглинского района Самары.
— Нахождение в штольнях может нести серьезную угрозу для жизни. В пещерах возможны обвалы, конструкции штолен стали нестабильны, внутри может быть пониженное содержание кислорода, — отметили в сообщении.
Особенно опасно разводить огонь в штольнях. Даже небольшой костер может привести к взрыву, крупному пожару и отравлению угарным газом. Напомним, в середине сентября пожары в штольнях тушили дважды. Согласно журналу посещений, из пещер не вышли два человека.