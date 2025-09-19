Двое мужчин погибли в ДТП с автоцистерной на трассе в Воронежской области

Двое мужчин погибли в ДТП на 9-м км трассы «Воронеж — Луганск — Постоялый — Ольховатка» в Ольховатском районе. Авария произошла ночью пятницы, 19 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
31-летний ростовчанин за рулём «Datsun on-DO» превысил скорость движения из-за чего врезался в фуру с автоцистерной, которая стояла на трассе с включенной аварийной сигнализацией.
Водитель легковушки и его 30-летний пассажир скончались на месте до приезда скорой.
По факту происшествия полицейские проводят проверку.