Двое мужчин погибли в ДТП с автоцистерной на трассе в Воронежской области

Авария произошла в Ольховатском районе.

Источник: Полиция Воронежской области

Двое мужчин погибли в ДТП на 9-м км трассы «Воронеж — Луганск — Постоялый — Ольховатка» в Ольховатском районе. Авария произошла ночью пятницы, 19 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

31-летний ростовчанин за рулём «Datsun on-DO» превысил скорость движения из-за чего врезался в фуру с автоцистерной, которая стояла на трассе с включенной аварийной сигнализацией.

Водитель легковушки и его 30-летний пассажир скончались на месте до приезда скорой.

По факту происшествия полицейские проводят проверку.