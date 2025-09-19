В Слюдянке грузовик сбил женщину и ее 6-летнюю дочь

Медики оперативно прибыли на место и оказали пострадавшим необходимую помощь. Мама с дочкой уже пришли в сознание, сейчас находятся в больнице. В это время на месте ДТП работают госавтоинспекторы — им предстоит выяснить все причины и обстоятельства происшествия. Прокуратура региона также заинтересовалась произошедшим, дело поставлено на особый контроль.