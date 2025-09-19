В Слюдянке грузовик сбил женщину и ее 6-летнюю дочь

В Слюдянке большегруз сбил женщину и ее 6-летнюю дочь. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, авария произошла около 14:30 19 сентября 2025 года на 109 километре федеральной трассы Р-258 «Байкал».
— По предварительным данным, водитель грузовика врезался в людей в момент, когда те вышли на проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. В момент аварии видимость была ограничена из-за стоящих на встречке машин, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Медики оперативно прибыли на место и оказали пострадавшим необходимую помощь. Мама с дочкой уже пришли в сознание, сейчас находятся в больнице. В это время на месте ДТП работают госавтоинспекторы — им предстоит выяснить все причины и обстоятельства происшествия. Прокуратура региона также заинтересовалась произошедшим, дело поставлено на особый контроль.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Усолье-Сибирском самосвал снес трубопровод, а после загорелся. Травмы получил 39-летний водитель.