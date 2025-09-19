Исполнителя теракта отправили под суд

В ходе переписки в онлайн-игре они вовлекли в организованную группу Евгения, который к тому времени проживал в Подмосковье. И пообещали ему переезд на территорию Украины, если он совершит теракт. А также гарантировали документы гражданина Украины и вознаграждение — от 10 до 20 тысяч долларов США.