Исполнителя теракта отправили под суд

В столице завершили расследование уголовного дела о теракте на улице Синявинской в июле 2024 года. Фигурантом уголовного дела стал уроженец Волгограда, а после житель Урюпинска Евгений Серебряков*. Подробности выяснял «АиФ-Волгоград».
Взорвал и скрылся.
Взрыв прозвучал на севере Москвы утром 24 июля. Его расценили как покушение на жизнь офицера, заместителя начальника военной части спутниковой связи Андрея Торгашова. Сообщалось, что взрывное устройство было размещено под водительским сиденьем его автомобиля.
Однако выводы были поспешными — вскоре появилось опровержение. Оказалось, что пострадавший — полный тезка офицера. Серьезно пострадал не только мужчина-водитель, но и сидевшая на переднем пассажирском сиденье супруга. У него была оторвана ступня, в нее — множество рваных ран на лице.
Личность подозреваемого установили быстро — им оказался прежде проживавший в городе Урюпинске Волгоградской области Евгений Серебряков. Он тем же утром пересек границу России, вылетев утренним самолетом в турецкий Бодрум. Однако там его уже ждали — россиянина задержали местные полицейские.
Гордость лицея.
Жители Урюпинска были шокированы этим известием: родителей Евгения в городе хорошо знают. Оба они начинали педагогическую карьеру в Волгограде, затем перебрались в провинцию.
К тому времени, как весть о поступке сына долетела до волгоградской глубинки, его мама уже не работала в местном лицее — уволилась по состоянию здоровья. Отец же продолжал свою деятельность в составе региональной организации, занимающейся поисковой работой. А кроме того, стал автором книги, посвященной 302-й стрелковой дивизии.
Помнят здесь и самого Евгения — он был гордостью лицея, разносторонне развитым, талантливым подростком. Недаром после выпуска из школы он поступил в знаменитую Высшую школу экономики, одно из самых престижных учебных заведений страны.
Что привело урюпинского лицеиста к преступлению, выясняло следствие.
Началось с игры.
Официальный представитель СК Светлана Петренко рассказывает: Евгения Серебрякова обвиняют по нескольким статьям УК РФ. Ему инкриминируют приготовление к теракту, его совершение, незаконное приобретение взрывчатки и изготовлении взрывных устройств.
«Входившие в состав преступной группы решили совершить теракты в Москве, чтобы устрашить население, создать опасность гибели людей и дестабилизировать деятельности органов госвласти», — поясняет представитель Следкома.
В качестве объекта преступной деятельности они выбрали сотрудника СК, который расследовал дела представителей военно-политического руководства и силовых структур Украины, а также членов радикальных националистических формирований.
В ходе переписки в онлайн-игре они вовлекли в организованную группу Евгения, который к тому времени проживал в Подмосковье. И пообещали ему переезд на территорию Украины, если он совершит теракт. А также гарантировали документы гражданина Украины и вознаграждение — от 10 до 20 тысяч долларов США.
Преступная группа.
Серебряков и другие участники группы разработали план, распределили роли. В частности, Евгений должен был установить, где проживает будущая жертва и распорядок дня следователя, наблюдать за его автомобилем. После ему предстояло забрать из тайника компоненты СВУ и установить его под машину вместе со средством слежения.
О том, как готовился теракт, волгоградец подробно рассказал на видео.
«В ходе встречи с организаторами преступления за пределами страны Серебрякову передали 1,4 тысячи долларов США на затраты, связанные с подготовкой. Однако довести свой умысел до конца участники группы не смогли по не зависящим от них обстоятельствам», — уточняет Петренко.
В мае 2024 соучастники переключились на новый объект — сотрудника Минобороны РФ. Серебряков организовал наблюдение, вел скрытую видеосъемку, арендовал квартиру неподалеку от места жительства потерпевшего и изготовил самодельное взрывное устройство.
24 июля случился тот самый взрыв.
В настоящее время дело уроженца Волгоградской области направлено для передачи в суд. Уголовное дело в отношении организаторов террористической группы и других ее участников выделено в отдельное производство.
* Евгений Серебряков внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.