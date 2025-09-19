В Омске 17-летняя девушка погибла в жутком ДТП с питбайком

Пресс-служба СК РФ по Омской области сообщает в пятницу, 19 сентября 2025 года, о проверке по факту ДТП, в котором погибла девушка-подросток.
«Около 14 часов 20 минут 50-летний водитель автомобиля “Дэу” в районе пересечения улиц 19-го и 20-го Партсъезда в г. Омске при повороте не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с питбайком под управлением 16-летнего подростка», — передает ведомство.
По данным следователей, 17-летняя пассажирка питбайка от полученных травм скончалась на месте. «СуперОмск» ранее сообщал, что врачи пытались реанимировать девочку на асфальте прямо на перекрестке.
Также сообщается, что 16-летний водитель в тяжелом состоянии госпитализирован.
СК России по Омской области проводит проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего). Также будет дана правовая оценка действиям лица, доверившего подростку без водительских прав управлять питбайком. По результатам проверки, как заявляется, будет вынесено процессуальное решение.