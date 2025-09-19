В Омске 17-летняя девушка погибла в жутком ДТП с питбайком

«Около 14 часов 20 минут 50-летний водитель автомобиля “Дэу” в районе пересечения улиц 19-го и 20-го Партсъезда в г. Омске при повороте не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с питбайком под управлением 16-летнего подростка», — передает ведомство.