В Уфе выявили проблемные участки теплосетей после гидравлических испытаний

В Уфе подвели итоги плановых проверок теплосетей, которые проводились после завершения предыдущего отопительного сезона. Гидравлические испытания, начатые весной и планировавшиеся к завершению 15 сентября, выявили значительное количество повреждений на магистральных тепловых сетях в центральной части города и в Черниковке.
Как сообщили на заседании оперативного штаба в городской администрации, для устранения выявленных дефектов была организована круглосуточная работа ремонтных бригад. На текущий момент все необходимые работы на этих участках завершены, однако восстановление нарушенного благоустройства после капитального ремонта инженерных сетей продолжится до 1 ноября.
Заместитель начальника управления по обеспечению жизнедеятельности города Булат Газизов отметил, что параллельно с ремонтом теплосетей ведется подготовка к отопительному сезону объектов социальной инфраструктуры. На сегодняшний день полностью готовы к началу отопительного периода все 89 медицинских учреждений, 456 образовательных организаций и детских садов, а также 38 спортивных объектов.
Управляющими компаниями и товариществами собственников жилья подготовлено 5269 многоквартирных домов, из которых 5096 подключены к центральной системе отопления, а 139 оборудованы автономными крышными газовыми котельными.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.