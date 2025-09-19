В Уфе выявили проблемные участки теплосетей после гидравлических испытаний

Как сообщили на заседании оперативного штаба в городской администрации, для устранения выявленных дефектов была организована круглосуточная работа ремонтных бригад. На текущий момент все необходимые работы на этих участках завершены, однако восстановление нарушенного благоустройства после капитального ремонта инженерных сетей продолжится до 1 ноября.