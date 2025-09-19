В Ташкенте водитель переехал двух собак. Хозяйка животных утверждает, что это было сделано умышленно

Инцидент произошёл ещё в конце августа, однако видео с моментом наезда хозяйка собак опубликовала в соцсетях только сейчас. Причина — бездействие правоохранительных органов. Хозяйка отметила, что вызвала правоохранителей прямо на место происшествия, сотрудники всё зафиксировали и уехали, однако водитель, который оказался её соседом, до сих пор не понёс никакого наказания.
«Прошу помочь мне и наказать этого человека за жестокое обращение с животными», — написала она.
Отметим, что с точки зрения закона сейчас сложно однозначно доказать, наехал ли водитель на собак умышленно или просто не заметил их на дороге. Тем не менее, даже если речь идёт о невнимательности, водитель всё равно должен быть привлечён к ответственности за случившееся.
Согласно статье 111 Кодекса об административной ответственности, жестокое обращение с животными карается штрафом от трёх до пяти базовых расчётных величин (БРВ), что составляет от 1,2 млн до 2 млн сумов. Если в результате действий животное погибло, наказание может быть ужесточено: от пяти до десяти БРВ (от 2 млн до 4,1 млн сумов) либо административный арест до 15 суток.
Этот случай — далеко не первый и, к сожалению, вряд ли последний. Правоохранительные органы всё ещё не воспринимают жестокое обращение с животными как серьёзное правонарушение, достойное расследования. А это недопустимо. Убийство животного, совершённое с равнодушием, не так уж далеко от преступлений против людей. Сегодня — собака, завтра — кто-то ещё?
Редакция продолжит следить за развитием ситуации.