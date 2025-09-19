В Ташкенте водитель переехал двух собак. Хозяйка животных утверждает, что это было сделано умышленно

Этот случай — далеко не первый и, к сожалению, вряд ли последний. Правоохранительные органы всё ещё не воспринимают жестокое обращение с животными как серьёзное правонарушение, достойное расследования. А это недопустимо. Убийство животного, совершённое с равнодушием, не так уж далеко от преступлений против людей. Сегодня — собака, завтра — кто-то ещё?