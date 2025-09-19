23-летний из Беларуси тиктокер под видом мага обманул 128 человек на 32 тысячи

23-летний тиктокер их Жлобина представлялся магом и обманул 128 любителей эзотерики на 32 тысячи белорусских рублей. Как рассказали в Следственном комитете, фигурант завел аккаунт в TikTok и стал активно рекламировать оккультно-магические услуги. Он вел стримы, обещая посредством магических действий решить насущные проблемы. Это предложение, увы, нашло свой спрос: обвиняемый гадал на картах, снимал порчи, ставил защиты от негатива, чистил золото от сглаза, отводил любовниц от мужей. Весь этот спектр «услуг» оплачивали доверчивые клиенты своевременно оплачивали.