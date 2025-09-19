23-летний из Беларуси тиктокер под видом мага обманул 128 человек на 32 тысячи

23-летний тиктокер их Жлобина представлялся магом и обманул 128 любителей эзотерики на 32 тысячи белорусских рублей. Как рассказали в Следственном комитете, фигурант завел аккаунт в TikTok и стал активно рекламировать оккультно-магические услуги. Он вел стримы, обещая посредством магических действий решить насущные проблемы. Это предложение, увы, нашло свой спрос: обвиняемый гадал на картах, снимал порчи, ставил защиты от негатива, чистил золото от сглаза, отводил любовниц от мужей. Весь этот спектр «услуг» оплачивали доверчивые клиенты своевременно оплачивали.
Как установило следствие, с октября 2022 по февраль 2025 года фигурант обманул 128 человек, жителей всех регионов Беларуси. Общая сумма преступного улова — более 32 тысяч белорусских рублей. Возраст потерпевших — от 22 до 62 лет, каждый шестой, поверивший «магу» — мужчина.
— Самые крупные вливания в карман фигуранта сделали 27-летний житель Брестской области (свыше 3000 рублей) и 38-летняя жительница Минска (свыше 2500 рублей), — добавили правоохранители.
Фигурант задержан, ему предъявлено обвинение за мошенничество в особо крупно размере.
