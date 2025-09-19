В Севастополе собаки покусали двух подростков: им заплатят 50 тысяч рублей

Первый случай произошел в декабре 2024 года. 12-летняя девочка шла в магазин на улице Баденкиной. По пути на школьницу напала бродячая собака. Животное укусило подростка за левое бедро. Кроме того, в мае 2025 года другая бродячая собака напала на 15-летнего школьника, который шел на учебу. Подросток получил травму правого бедра.