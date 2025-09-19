В Севастополе собаки покусали двух подростков: им заплатят 50 тысяч рублей

В Севастополе двум детям, пострадавшим в результате нападения бродячих собак, заплатят в общей сложности 50 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.
Первый случай произошел в декабре 2024 года. 12-летняя девочка шла в магазин на улице Баденкиной. По пути на школьницу напала бродячая собака. Животное укусило подростка за левое бедро. Кроме того, в мае 2025 года другая бродячая собака напала на 15-летнего школьника, который шел на учебу. Подросток получил травму правого бедра.
«Дети испытали боль и испугались. В связи с полученными травмами им была оказана медицинская помощь», — отметили в прокуратуре.
В надзорном ведомстве добавили, что отлавливать и содержать животных должен департамент городского хозяйства Севастополя. Прокурор направил в суд исковые заявления. Департамент обязали компенсировать подросткам моральный вред. В пользу подростков взыскали в общей сложности 50 тысяч рублей.