Убийство 30-летней давности раскрыто по отпечатку на лампочке

Согласно материалам дела мужчина, влюбленный в свою коллегу, сопереживал ее проблемам в браке. После ее развода у них появились отношения. Женщина продолжала проживать со своим бывшим мужем, который создавал для нее невыносимые условия. Впоследствии это послужило мотивом для совершения преступления.
Установлено, что в марте 1995 года обвиняемый, выследив бывшего супруга своей возлюбленной, поздно вечером в подъезде его дома, когда тот выходил из лифта, распылил ему в лицо содержимое газового баллончика. После этого жертве было нанесено не менее 20 ударов по голове молотком. Кроме того, фигурант перерезал горло мужчине лезвием.
Затем он выкрутил лампочку в подъезде, чтобы потерпевшего не нашли и не смогли оказать ему помощь.
Там уточнили, что мужчина скончался от кровоизлияния в мозг и острой кровопотери.
Производство по уголовному делу неоднократно приостанавливалось за отсутствием подозреваемого, однако работа по его установлению продолжалась.
Отпечатки на лампочке
В частности, в 2008 году удалось установить совпадение: отпечатки пальцев, обнаруженные на лампочке из подъезда, принадлежали обвиняемому, сообщили в Генпрокуратуре. Там отметили, что к тому времени тот уже состоял в браке с бывшей супругой убитого и проживал в том же доме, где было совершено убийство.
Однако доказательств вновь оказалось недостаточно для признания мужчины подозреваемым — уголовное дело опять приостановили.
В текущем году, благодаря использованию современного оборудования, удалось установить ложь в показаниях мужчины — именно он выкручивал лампочку в подъезде в ночь убийства и оставил на ней свои следы.
В ведомстве подчеркнули, что в рамках предварительного следствия «обвиняемый полностью признал свою вину и дал подробные показания о содеянном».
Там также уточнили, что дело находилось в производстве управления Следственного комитета Республики Беларусь по г. Минску.
Изучив материалы, прокурорские работники пришли к выводу, что обвинения обоснованы, а собранных доказательств достаточно, и согласились с квалификацией действий обвиняемого по п. «е» ст. 100 Уголовного кодекса Республики Беларусь 1960 года.
Примененную к нему меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.