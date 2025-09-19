Ричмонд
В одном из краснодарских магазинов прозвучали выстрелы

Нападавшего задержали при попытке к бегству.

Источник: Югополис

Ранним утром в одном из магазинов Краснодара произошёл серьёзный инцидент: ссора между двумя мужчинами закончилась стрельбой. Один из участников конфликта достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в другого.

Потерпевший получил ранение в ногу и, спасаясь, укрылся в подсобке.

На сигнал тревоги оперативно прибыла группа быстрого реагирования охранного предприятия «Нева». В этот момент стрелявший попытался скрыться: он сел в автомобиль и начал движение. Однако охранники заблокировали машину нарушителя, не дав ему покинуть место происшествия.

Мужчину задержали и передали прибывшим сотрудникам полиции. Также на место вызвали врачей, чтобы оказать пострадавшему медицинскую помощь.

Благодаря быстрому реагированию охраны удалось избежать более тяжёлых последствий — вооружённый человек мог представлять угрозу для окружающих.

Сейчас задержанному предстоит понести ответственность за содеянное, сообщает пресс-служба охранного предприятия.