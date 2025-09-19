Суд оставил под стражей экс-руководителей Центра развития туризма Башкирии

Советский районный суд Уфы продлил срок содержания под стражей для трех обвиняемых по делу о крупных хищениях в сфере туризма. Артур Идельбаев, занимавший пост заместителя директора Центра развития туризма РБ, а также его предполагаемые соучастники, директор центра Руслан Юнусов и руководитель АНО «Проектный офис» Ильнур Куватов, останутся в следственном изоляторе до 22 декабря.
Четвертый участник этого же уголовного дела, предприниматель Илхам Маликов, ранее получил меру пресечения в виде запрета на совершение определенных действий, передает РБК-Уфа.
Напомним, Идельбаев и Юнусов были задержаны 24 июля. Спустя несколько дней правоохранительные органы официально сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении них, а также Куватова и Маликова. Всех фигурантов обвиняют в совершении мошенничества в особо крупном размере, связанного с хищением бюджетных средств, выделенных на развитие туристической отрасли в регионе.
