Суд оставил под стражей экс-руководителей Центра развития туризма Башкирии

Напомним, Идельбаев и Юнусов были задержаны 24 июля. Спустя несколько дней правоохранительные органы официально сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении них, а также Куватова и Маликова. Всех фигурантов обвиняют в совершении мошенничества в особо крупном размере, связанного с хищением бюджетных средств, выделенных на развитие туристической отрасли в регионе.