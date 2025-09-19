Поджигателем банкомата в Ленобласти оказался пенсионер

При задержании у пенсионера изъяли бутылку с горючей жидкостью, спички, а также одежду и обувь со следами преступления. По предварительным данным, мужчина объяснил свой поступок эмоциональным срывом, вызванным неудачной попыткой перевести денежные средства родственникам.