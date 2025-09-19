Поджигателем банкомата в Ленобласти оказался пенсионер

Пенсионер задержан за поджог банкомата во Всеволожском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
— Вечером 18 сентября в деревне Старая был задержан 70-летний местный житель, подозреваемый в поджоге банкомата. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разлил горючую жидкость и поджег банкомат, — отметили в полиции.
Полиция оперативно отреагировала на сообщение сотрудника мониторинговой системы банка. К моменту прибытия наряда пожар уже был ликвидирован силами очевидцев, пострадавших нет. В течение нескольких часов правоохранители установили и задержали подозреваемого.
При задержании у пенсионера изъяли бутылку с горючей жидкостью, спички, а также одежду и обувь со следами преступления. По предварительным данным, мужчина объяснил свой поступок эмоциональным срывом, вызванным неудачной попыткой перевести денежные средства родственникам.
Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт). Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.