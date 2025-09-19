В Прикамье принудительно госпитализировали болеющих туберкулезом местных жителей

Похожая ситуация произошла и в посёлке Куеда. Там у 53-летнего мужчины также был выявлен туберкулёз, однако он отказался от добровольного лечения. После судебного разбирательства было вынесено постановление о его принудительном помещении в специализированное учреждение сроком на восемь месяцев. Приставы оперативно вручили мужчине документы и сопроводили его в медучреждение.