В Прикамье принудительно госпитализировали болеющих туберкулезом местных жителей

Судебные приставы Пермского края исполнили два решения суда, направленные на защиту здоровья населения. В обоих случаях речь шла о принудительной госпитализации граждан, которые отказывались лечиться и представляли опасность для окружающих из-за заразного заболевания — туберкулеза.
В одном из случаев 45-летняя жительница Кунгурского района, несмотря на поставленный диагноз, уклонялась от лечения. После обращения медиков в суд, решение было вынесено в пользу госпитализации. Под контролем судебных приставов женщина была доставлена в краевой фтизиопульмонологический центр, где проведёт ближайшие шесть месяцев.
Похожая ситуация произошла и в посёлке Куеда. Там у 53-летнего мужчины также был выявлен туберкулёз, однако он отказался от добровольного лечения. После судебного разбирательства было вынесено постановление о его принудительном помещении в специализированное учреждение сроком на восемь месяцев. Приставы оперативно вручили мужчине документы и сопроводили его в медучреждение.
На сегодняшний день оба пациента находятся под наблюдением врачей, а угроза распространения опасной инфекции среди населения устранена.