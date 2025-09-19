Сильный пожар на парковке под Кишиневом: Полностью сгорели четыре автомобиля

На парковке в Новых Гоянах сгорело четыре автомобиля. Обстоятельства и причина пожара выясняются специалистами.
Вызов в службу 112 поступил в 4:50 в ночь на 19 сентября, сообщает пресс-служба ГИЧС. На место происшествия была направлена группа быстрого реагирования, которая установила, что пламя охватило четыре автомобиля на парковке.
Пожарным удалось полностью потушить пожар к 06:01. В результате инцидента пострадавших нет.
Огнём полностью уничтожены четыре автомобиля, ещё один припаркованный рядом автомобиль получил частичные повреждения.
Все обстоятельства и причину происшествия устанавливают специалисты.
