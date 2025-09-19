Ричмонд
Лазурный автобус сбил пенсионерку на Институтском проспекте

Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу, но на красный.

Источник: Комсомольская правда

Пожилая женщина госпитализирована после ДТП с автобусом в Выборгском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Накануне вечером, ближе к 23:00, на регулируемом перекрестке Институтского проспекта и проспекта Мориса Тореза водитель рейсового автобуса сбил 70-летнюю женщину. По предварительным данным, пенсионерка переходила проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

— В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшая с травмами была доставлена в медицинское учреждение. В настоящее время полиция проводит проверку по факту инцидента, устанавливая все обстоятельства случившегося, — отметили в полиции.

На месте работали сотрудники ГИБДД и скорая медицинская помощь. Подробности и ДТП устанавливаются.