Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Массовые проверки водителей начнутся на дорогах Башкирии в выходные

ГАИ Башкирии усиливает контроль на дорогах в выходные дни.

Источник: Комсомольская правда

В предстоящие выходные дни на территории Башкирии пройдут массовые проверки водителей. Как пояснил главный госавтоинспектор республики, цель рейдов в снижении аварийности и формирования у водителей ответственного поведения на дорогах.

Особое внимание будет уделено выявлению нарушителей, управляющих автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, лиц, лишенных водительских прав, а также тех, кто использует незарегистрированные транспортные средства. Отдельный контроль предусмотрен за несовершеннолетними, пытающимися сесть за руль.

Для обеспечения правопорядка на автомобильных трассах республики будут задействованы дополнительные экипажи дорожно-патрульной службы. В настоящее время специализированный батальон ДПС уже проводит проверки на 21-м километре автодороги «Западный обход Уфы» и на 135-м километре трассы «Уфа-Оренбург».

В субботу вечером профилактические мероприятия продолжат на улице Большая Шелководная и Уфимском шоссе в столице региона.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.