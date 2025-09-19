Массовые проверки водителей начнутся на дорогах Башкирии в выходные

В предстоящие выходные дни на территории Башкирии пройдут массовые проверки водителей. Как пояснил главный госавтоинспектор республики, цель рейдов в снижении аварийности и формирования у водителей ответственного поведения на дорогах.
Особое внимание будет уделено выявлению нарушителей, управляющих автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, лиц, лишенных водительских прав, а также тех, кто использует незарегистрированные транспортные средства. Отдельный контроль предусмотрен за несовершеннолетними, пытающимися сесть за руль.
Для обеспечения правопорядка на автомобильных трассах республики будут задействованы дополнительные экипажи дорожно-патрульной службы. В настоящее время специализированный батальон ДПС уже проводит проверки на 21-м километре автодороги «Западный обход Уфы» и на 135-м километре трассы «Уфа-Оренбург».
В субботу вечером профилактические мероприятия продолжат на улице Большая Шелководная и Уфимском шоссе в столице региона.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.