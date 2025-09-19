Ричмонд
10-летнего мальчика с дефектами речи нашли в Екатеринбурге

В Екатеринбурге завершились поиски 10-летнего Дмитрия, который 19 сентября не вернулся из школы.

На его поиски был ориентирован личный состав полиции города, также его искали волонтеры.

«Ребенок найден», — сообщили в Отделении по связям со СМИ УМВД столицы Урала.

В полиции подробности не сообщают.

Мальчик вышел из школы на улице Пальмиро Тольятти. Домой не пришел. Среди особых примет: дефекты речи.

Ранее «МК-Урал» писал, что была найдена 12-летняя Анастасия, которую искали с 18 сентября. Девочку нашли в ТЦ «Веер Молл».

Служба по делам несовершеннолетних устанавливает обстоятельства отсутствия несовершеннолетней.