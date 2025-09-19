Ричмонд
В Омске на проспекте Маркса загорелась троллейбусная контактная сеть

Никто из пассажиров троллейбуса не пострадал.

Источник: Комсомольская правда

На проспекте Маркса во время движения троллейбуса загорелась троллейбусная контактная сеть. Соответствующее видео появилось в телеграм-канале «Инцидент Омск».

«Горело сильно и ярко, как будто сварка», сообщил очевидец происшествия.

По словам свидетелей, никто из пассажиров автобуса не пострадал, однако движение электрического транспорта на данном участке пока приостановлено.

Происшествие оперативно прокомментировали в администрации города Омска. Как сообщили в мэрии, на место для изоляции контактной сети направлена бригада специалистов.