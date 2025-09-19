В Ростове житель Запорожской области получил 17 лет лишения свободы за госизмену

В Ростове-на-Дону за государственную измену, участие в террористическим сообществе и подготовку теракта к длительному сроку заключения приговорили жителя Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.
На скамье подсудимых оказался житель города Васильевка. По данным следствия, он входил в группу, готовившую теракт в отношении сотрудника полиции.
Для преступления планировалось использовать самодельное взрывное устройство, которое предварительно передал представитель ГУР Минобороны Украины. Мужчина хранил взрывчатку в специально оборудованном тайнике, но реализовать замысел он не смог, так как его задержали силовики.
Также установлено, что экстремист собирал и передавал противнику информацию о местах дислокации российских военных в Запорожской области. Он сообщал данные о расположении личного состава и техники Минобороны России.
— В ходе расследования вина задержанного была полностью доказана, — подчеркивают в УФСБ.
Южный окружной военный суд назначил подсудимому наказание в виде 17 лет лишения свободы. Первые четыре года он проведет в тюрьме, остальные 13 лет — в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.
