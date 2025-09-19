В Забайкалье задержали водителя вездехода после гибели пяти геологов

В Забайкалье произошла страшная трагедия при переправе через водоем. Как ранее сообщала КП-Иркутск, 16 сентября 2025 года вездеход с девятью людьми на борту начал тонуть во время попытки пересечь реку. Пятеро человек не смогли спастись — среди погибших были трое работников коммерческой организации и двое сотрудников частной охраны. Четверым, включая водителя, удалось выжить.
— Задержан 29-летний водителя вездехода. Его подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые привели к гибели людей. Мужчину уже допросили, и в ближайшее время следователи планируют обратиться в суд с ходатайством о его заключении под стражу, — прокомментировали в СК Забайкалья.
Расследование уголовного дела продолжается. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, чтобы определить точные причины трагедии и степень вины каждого причастного лица.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что водолазы сняли на видео затонувший вездеход.