В Забайкалье задержали водителя вездехода после гибели пяти геологов

— Задержан 29-летний водителя вездехода. Его подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые привели к гибели людей. Мужчину уже допросили, и в ближайшее время следователи планируют обратиться в суд с ходатайством о его заключении под стражу, — прокомментировали в СК Забайкалья.