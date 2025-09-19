В Волгограде проверят детский сад, где ребенок получил сотрясение

Как рассказали в ГУ МВД по Волгоградской области, дети в тот день гуляли на площадке перед садиком. Один из воспитанников толкнул другого, мальчик упал и ударился головой об землю. После того, как ребенок стал жаловаться на головную боль и появились другие симптомы, его отвезли в больницу.