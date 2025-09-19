В Волгограде проверят детский сад, где ребенок получил сотрясение

В Волгограде 31-летний мужчина просит привлечь к ответственности работников детского сада в Центральном районе, которые не досмотрели за его ребенком. 6-летний малыш, которого родители отвели в группу, оказался в больнице с сотрясением. Родители посчитали, что воспитатели плохо выполняли свои обязанности, раз допустили падение ребенка, и написали заявление в полицию.
Как рассказали в ГУ МВД по Волгоградской области, дети в тот день гуляли на площадке перед садиком. Один из воспитанников толкнул другого, мальчик упал и ударился головой об землю. После того, как ребенок стал жаловаться на головную боль и появились другие симптомы, его отвезли в больницу.
— Сотрудники полиции проводят проверку. Собранные материалы будут переданы следственным органам для принятия процессуального решения, — сообщили в главке.