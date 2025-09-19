Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде проверят детский сад, где ребенок получил сотрясение

6-летний мальчик попал в больницу после прогулки в детском саду.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде 31-летний мужчина просит привлечь к ответственности работников детского сада в Центральном районе, которые не досмотрели за его ребенком. 6-летний малыш, которого родители отвели в группу, оказался в больнице с сотрясением. Родители посчитали, что воспитатели плохо выполняли свои обязанности, раз допустили падение ребенка, и написали заявление в полицию.

Как рассказали в ГУ МВД по Волгоградской области, дети в тот день гуляли на площадке перед садиком. Один из воспитанников толкнул другого, мальчик упал и ударился головой об землю. После того, как ребенок стал жаловаться на головную боль и появились другие симптомы, его отвезли в больницу.

— Сотрудники полиции проводят проверку. Собранные материалы будут переданы следственным органам для принятия процессуального решения, — сообщили в главке.