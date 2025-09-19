Ричмонд
Спасатели в Башкирии вызволили собаку из трехметрового погреба

В Салаватском районе спасатели эвакуировали животное из подземной ловушки.

Источник: Комсомольская правда

В селе Малояз Салаватского района спасли собаку. Местная жительница обнаружила на своем приусадебном участке животное, которое провалилось в глубокий погреб. Об этом сообщает пресс-служба республиканского госкомитета по ЧС.

В ведомстве отметили, что женщина проявила сознательность и не стала самостоятельно пытаться спасти животное, а сразу обратилась за помощью к профессионалам. Спасатели осторожно спустились в трехметровый погреб и аккуратно подняли на поверхность напуганное животное.

Собака не получила никаких травм и после проведения необходимых осмотров была отпущена.

