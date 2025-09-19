Спасатели в Башкирии вызволили собаку из трехметрового погреба

В селе Малояз Салаватского района спасли собаку. Местная жительница обнаружила на своем приусадебном участке животное, которое провалилось в глубокий погреб. Об этом сообщает пресс-служба республиканского госкомитета по ЧС.
В ведомстве отметили, что женщина проявила сознательность и не стала самостоятельно пытаться спасти животное, а сразу обратилась за помощью к профессионалам. Спасатели осторожно спустились в трехметровый погреб и аккуратно подняли на поверхность напуганное животное.
Собака не получила никаких травм и после проведения необходимых осмотров была отпущена.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.