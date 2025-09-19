Эксперты назвали самые опасные дороги Беларуси из-за ДТП с дикими животными

Специалисты отмечают, что осенью начинается загонная охота на копытных и охота на пушных охотничьих животных. Это существенно увеличит интенсивность перемещения диких животных по угодьям. Названы наиболее неблагополучными в отношении ДТП с участием диких копытных животных автодороги: М2 Минск — Национальный аэропорт Минск; М6 (Е 30) Минск — Гродно — граница Польши (Брузги); М1 (Е 30) Брест (Козловичи) — Минск — граница РФ; М4 Минск — Могилев; М5 Минск — Гомель.