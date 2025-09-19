Ричмонд
Эксперты назвали самые опасные дороги Беларуси из-за ДТП с дикими животными

В Беларуси отмечается рост кoличества ДТП с участием диких живoтных.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году в Беларуси возросло количество ДТП с участием диких животных, сообщили в Белорусском обществе охотников и рыболовов.

Отмечается, что за 8 месяцев 2025 года зарегистрировано 3349 ДТП с участием диких животных. Погибло (травмировано) 3406 животных. А это составляет плюс 811 фактов (32,0%) и плюс 827 погибших (травмированных) животных (32,1%) в сравнении с аналогичным периодом 2024 года.

Специалисты отмечают, что осенью начинается загонная охота на копытных и охота на пушных охотничьих животных. Это существенно увеличит интенсивность перемещения диких животных по угодьям. Названы наиболее неблагополучными в отношении ДТП с участием диких копытных животных автодороги: М2 Минск — Национальный аэропорт Минск; М6 (Е 30) Минск — Гродно — граница Польши (Брузги); М1 (Е 30) Брест (Козловичи) — Минск — граница РФ; М4 Минск — Могилев; М5 Минск — Гомель.

