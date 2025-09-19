Ричмонд
Большегруз полностью раздавил «Приору» на автодороге «Обход Тольятти»

В Самарской области женщина пострадала из-за наезда большегруза на легковушку 19 сентября.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

В пятницу, 19 сентября, в 13:50 в Шигонском районе районе Самарской области произошло ДТП, в котором легковушку полностью раздавило. 50-летний водитель большегруза Sitrak в составе полуприцепа снес автомобиль LADA Priora. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

«Мужчина двигался по 14 км автодороги “Обход Тольятти”. Он наехал на отечественную легковушку, которая стояла на обочине. После этого 43-летний водитель LADA Priora съехал в кювет», — рассказали в пресс-службе.

В результате этого транспортное средство опрокинулось. В ДТП пострадала пассажирка грузовика — 52-летняя женщина. С места аварии ее госпитализировали в медицинское учреждение. О судьбе людей из легковушки пока ничего не известно.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Напомним, в ночь на 19 сентября легковушку смяло из-за страшной аварии.