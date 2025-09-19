Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии зафиксировали первые нарушения запрета на съемку атак дронов

Двух человек привлекли к ответственности за публикации о налетах беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии зарегистрированы первые случаи нарушения недавно введенных ограничений на распространение информации о действиях беспилотных летательных аппаратов. Как сообщается в официальном Telegram-канале администрации города Салавата, выявлено два эпизода несоблюдения установленных правил.

— В отношении лиц, допустивших нарушения, проведены профилактические беседы и осуществлены необходимые процессуальные действия. Также собраны материалы для привлечения к административной ответственности, — говорится в сообщении.

Напомним, что 15 сентября руководитель региона Радий Хабиров подписал указ, запрещающий распространение любых сведений об атаках с использованием беспилотников, включая публикацию фотографий и видеоматериалов в социальных сетях и мессенджерах.

Это решение было принято после двух инцидентов с беспилотниками на территории республики. 13 сентября два БПЛА были нейтрализованы над предприятием в Уфе, а 18 сентября аналогичное количество дронов атаковало производственные мощности «Газпром нефтехим Салавата».

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше