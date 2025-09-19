В Башкирии зафиксировали первые нарушения запрета на съемку атак дронов

В Башкирии зарегистрированы первые случаи нарушения недавно введенных ограничений на распространение информации о действиях беспилотных летательных аппаратов. Как сообщается в официальном Telegram-канале администрации города Салавата, выявлено два эпизода несоблюдения установленных правил.
— В отношении лиц, допустивших нарушения, проведены профилактические беседы и осуществлены необходимые процессуальные действия. Также собраны материалы для привлечения к административной ответственности, — говорится в сообщении.
Напомним, что 15 сентября руководитель региона Радий Хабиров подписал указ, запрещающий распространение любых сведений об атаках с использованием беспилотников, включая публикацию фотографий и видеоматериалов в социальных сетях и мессенджерах.
Это решение было принято после двух инцидентов с беспилотниками на территории республики. 13 сентября два БПЛА были нейтрализованы над предприятием в Уфе, а 18 сентября аналогичное количество дронов атаковало производственные мощности «Газпром нефтехим Салавата».
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.