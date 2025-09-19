Ричмонд
Жену пермского правозащитника внесли в список террористов

Жена экс-полицейского Файзулина внесена в список террористов и экстремистов.

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Жена пермского правозащитника и экс-полицейского Артема Файзулина Ирина* внесена в перечень террористов и экстремистов, следует из соответствующей базы Росфинмониторинга.

«Файзулина* Ирина Александровна, 06.12.1976 г. р., г. Березники Пермской области», — сообщается в перечне.

Ранее в Ленинском районном суде Перми сообщили РИА Новости, что Файзулина* арестована до 15 октября по делу о финансировании экстремистской деятельности. Представитель суда пояснил, что дело на нее завели из-за финансирования структур ФБК**.

Также суд арестовал до 20 октября активистку Елену Гусеву, тоже родившуюся в Березниках и задержанную по той же статье.

Ряд местных СМИ писали, что к Файзулиным приходили с обыском силовики, изъяли технику и задержали. Позже Артема Файзулина отпустили.

* Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов.

** Организация признана в России экстремистской и ликвидирована.