Жену пермского правозащитника внесли в список террористов

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Жена пермского правозащитника и экс-полицейского Артема Файзулина Ирина* внесена в перечень террористов и экстремистов, следует из соответствующей базы Росфинмониторинга.
«Файзулина* Ирина Александровна,
Ранее в Ленинском районном суде Перми сообщили РИА Новости, что Файзулина* арестована до 15 октября по делу о финансировании экстремистской деятельности. Представитель суда пояснил, что дело на нее завели из-за финансирования структур ФБК**.
Также суд арестовал до 20 октября активистку Елену Гусеву, тоже родившуюся в Березниках и задержанную по той же статье.
Ряд местных СМИ писали, что к Файзулиным приходили с обыском силовики, изъяли технику и задержали. Позже Артема Файзулина отпустили.
* Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов.
** Организация признана в России экстремистской и ликвидирована.