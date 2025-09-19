Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области пропала уже третья несовершеннолетняя девочка

Полиция ищет 13-летнюю ростовчанку Василису Жадан.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону полиция разыскивает еще одну пропавшую несовершеннолетнюю девочку. В новой ориентировке просят помочь в поисках 13-летней ростовчанки Василисы Жадан.

18 сентября 2025 года подросток вышла из дома на прогулку и после этого не вернулась, ее местонахождение неизвестно.

Если кто-то видел Василису Жадан или знает, где она находится, нужно срочно позвонить в дежурную часть полиции № 1 УМВД России по городу Ростову-на-Дону.

Напомним, также в регионе сейчас ищут 14-летнюю Галину Иваненко и 16-летнюю Шахину Усмонову.

Подпишись на нас в Telegram.