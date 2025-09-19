В Ростовской области пропала уже третья несовершеннолетняя девочка

В Ростове-на-Дону полиция разыскивает еще одну пропавшую несовершеннолетнюю девочку. В новой ориентировке просят помочь в поисках 13-летней ростовчанки Василисы Жадан.
18 сентября 2025 года подросток вышла из дома на прогулку и после этого не вернулась, ее местонахождение неизвестно.
Если кто-то видел Василису Жадан или знает, где она находится, нужно срочно позвонить в дежурную часть полиции № 1 УМВД России по городу Ростову-на-Дону.
Напомним, также в регионе сейчас ищут 14-летнюю Галину Иваненко и 16-летнюю Шахину Усмонову.
Подпишись на нас в Telegram.