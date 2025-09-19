В Молдове врач скорой помощи украл и сдал в ломбард золотую цепочку с шеи погибшего пациента: На вырученные деньги он купил себе насос и бойлер

В полицию Оргеева обратился мужчина, чей сын погиб в результате серьёзного ДТП. Заявитель сообщил о пропаже золотой цепочки, которая была на шее сына в момент аварии.
Изучив собранные доказательства, полиция установила, что украшение присвоил прибывший на место аварии врач бригады скорой помощи.
Ювелирное изделие стоимостью около 70 тысяч леев было изъято полицией в ломбарде, куда было продано за 37 500 леев. Часть денег врач потратил на покупку нескольких товаров (включая бойлер и насос).
Полиция задержала на 72 часа врача и ассистента, которые были на выезде в тот день. Оба находятся под следствием, расследование продолжается.
