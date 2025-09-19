Пожар на складе в Тольятти локализовали на 300 квадратных метрах

В Самарской области продолжается борьба с крупным пожаром. Напомним, что в Тольятти 19 сентября загорелся склад лакокрасочных материалов на Обводном шоссе, в Автозаводском районе. Жители Автограда заметили столб черного дыма. Огонь еще не потушили, но борьба со стихией продолжается, ранее сообщалось, что огонь может перекинуться на соседнее здание.