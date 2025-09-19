Пожар на складе в Тольятти локализовали на 300 квадратных метрах

В Самарской области продолжается борьба с крупным пожаром. Напомним, что в Тольятти 19 сентября загорелся склад лакокрасочных материалов на Обводном шоссе, в Автозаводском районе. Жители Автограда заметили столб черного дыма. Огонь еще не потушили, но борьба со стихией продолжается, ранее сообщалось, что огонь может перекинуться на соседнее здание.
«Пожар локализовали на площади 300 квадратных метров», — сообщили в МЧС.
На борьбу с огнем направили 62 пожарных-спасателя и 22 единицы техники. Несмотря на внушительный масштаб, по предварительным данным, в пожаре никто не погиб и не пострадал.