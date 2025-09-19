Сотрудника министерства Башкирии арестовали за посредничество во взяточничестве

В Уфе арестовали чиновника министерства земельного и имущественного отношения РБ. Рамиль Акбашев, занимавший должность начальника отдела ведомства, взят под стражу по подозрению в причастности к коррупционной схеме.
Следственные органы установили, что в июне 2023 года фигурант выступал посредником при передаче 3 миллионов рублей должностному лицу администрации Абзелиловского района. Взятка предназначалась за оказание влияния на ход судебного разбирательства по земельному спору.
Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемый будет содержаться в следственном изоляторе до 17 ноября 2025 года.
