Сотрудника министерства Башкирии арестовали за посредничество во взяточничестве

Суд избрал меру пресечения начальнику отдела минземимущества РБ.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе арестовали чиновника министерства земельного и имущественного отношения РБ. Рамиль Акбашев, занимавший должность начальника отдела ведомства, взят под стражу по подозрению в причастности к коррупционной схеме.

Следственные органы установили, что в июне 2023 года фигурант выступал посредником при передаче 3 миллионов рублей должностному лицу администрации Абзелиловского района. Взятка предназначалась за оказание влияния на ход судебного разбирательства по земельному спору.

Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемый будет содержаться в следственном изоляторе до 17 ноября 2025 года.

