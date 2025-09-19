Схватил топор и ударил друга. Хладнокровного убийцу выдал один необдуманный шаг

Жуткая история развернулась в Улан-Удэ, где ранее судимый мужчина буквально сам себя выдал полиции после жестокого преступления. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР Бурятии, вечером 17 сентября 2025 года на улице Пермской разыгралась настоящая трагедия — компания приятелей выпивала, когда между двумя мужчинами вспыхнула ссора.
— Что именно стало последней каплей — пока неизвестно, но ярость обвиняемого достигла такого накала, что он схватил топор и нанес своему знакомому множественные удары по голове. От полученных травм тот скончался на месте. Убийца оттащил безжизненное тело за ограду и бросил на улице, после чего попытался скрыться, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Спустя время преступник осознал, что потерял на месте преступления свой мобильный телефон. Рискуя всем, он вернулся назад, чтобы найти аппарат. Именно это и привело к аресту — правоохранители уже ждали его на месте преступления.
Сейчас решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Следователи восстанавливают полную картину произошедшего, а также собирают необходимые доказательства.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Забайкалье задержали водителя вездехода после гибели пяти геологов.