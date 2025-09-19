Ричмонд
Семилетний мальчик спас отца после аварии на квадроцикле в башкирском лесу

В Белорецком районе спасатели эвакуировали травмированного квадроциклиста.

Источник: Комсомольская правда

В Белорецком районе Башкирии произошел несчастный случай во время прогулки на квадроциклах. Инцидент случился 18 сентября вечером в лесном массиве около деревни Аисово, где отец с семилетним сыном катались на внедорожной технике.

По данным республиканского Госкомитета по чрезвычайным ситуациям, мужчина не справился с управлением квадроцикла, который перевернулся. Мужчина оказался под тяжелой техникой, но сумел самостоятельно выбраться. Однако полученные травмы были достаточно серьезными: он практически потерял способность передвигаться.

После ночевки в палатке пострадавший отправил своего сына в ближайшую деревню за помощью. Семилетний мальчик смог добраться до людей и сообщить о произошедшем.

На место оперативно прибыли спасатели, которые эвакуировали травмированного мужчину из леса и передали его медицинским работникам для дальнейшей транспортировки в больницу Белорецка.

