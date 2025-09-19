Тело московского предпринимателя нашли возле его автомобиля

По информации канала, с 2001 по 2013 год Тюнин был главой ряда телекоммуникационных компаний, в числе которых были международные организации. С 2013 года он был исполнительным директором в крупном холдинге, специализирующимся на производстве композиционных материалов, а с апреля 2016 — генеральным директором АО «НПК “Химпроминжиниринг” — компания занимается развитием инновационных проектов в области производства химических волокон и углеродных композиционных материалов.