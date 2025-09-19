Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области задержали мужчину, напавшего за ужином на жену

Под Ростовом мужчина во время ссоры с супругой пустил в ход палку.

Источник: Комсомольская правда

В Пролетарском районе Ростовской области в доме местных жителей разыгралась криминальная драма. 56-летняя женщина стала жертвой избиения со стороны мужа.

Дончанка подробно описала, как семейный конфликт, начавшийся с ссоры за столом, перерос в настоящую трагедию. С ее слов, в какой-то момент муж так разозлился, что схватил палку и накинулся.

Как сообщили в донской полиции, мужчину задержали. На него завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Если в суде вину мужчины признают, ему грозит до лишение свободы сроком до восьми лет.

Подпишись на нас в Telegram.

Читайте также.

«Собиралась встретиться с бывшим мужем»: В Ростовской области ищут пропавшую мать двоих детей-инвалидов.

«Уверяет, что высадил»: На Дону почти неделю ищут мать двоих детей-инвалидов, которая уехала с экс-мужем и не вернулась.