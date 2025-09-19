В Ростовской области задержали мужчину, напавшего за ужином на жену

В Пролетарском районе Ростовской области в доме местных жителей разыгралась криминальная драма. 56-летняя женщина стала жертвой избиения со стороны мужа.
Дончанка подробно описала, как семейный конфликт, начавшийся с ссоры за столом, перерос в настоящую трагедию. С ее слов, в какой-то момент муж так разозлился, что схватил палку и накинулся.
Как сообщили в донской полиции, мужчину задержали. На него завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Если в суде вину мужчины признают, ему грозит до лишение свободы сроком до восьми лет.
