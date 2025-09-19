Ричмонд
Легковушки столкнулись в Сморгони: работники МЧС спасли двух пассажиров

Сигнал о ДТП поступил 19 сентября в 14.35. При столкновении двух легковых автомобилей в одном из них деформировавшимися элементами кузова на переднем пассажирском и заднем сидении оказались заблокированы два человека.

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два легковых автомобиля столкнулись в Сморгони, работники МЧС спасли двух пассажиров, сообщили БЕЛТА в спасательном ведомстве.

Спасатели при помощи специального инструмента достали пострадавших. С травмами различной степени тяжести спасенных госпитализировали. -0-