Мошенники похитили у жителей Башкирии более 5 миллионов рублей за сутки

21-летняя студентка из Стерлитамака также стала жертвой схемы с дистанционным заработком, лишившись более 500 тысяч рублей. Еще один житель города, 33-летний мужчина, перевел аферистам около 2 миллионов рублей после звонка от лжесотрудников почты, которые предложили ему получить заказное письмо.