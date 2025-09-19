Мошенники похитили у жителей Башкирии более 5 миллионов рублей за сутки

За сутки в Башкирии зафиксирована серия мошеннических схем, в результате которых жители республики потеряли большие деньги. Общая сумма ущерба превысила 5 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.
В отдел полиции Уфы обратился 24-летний горожанин, ставший жертвой аферистов. Злоумышленники, представившиеся сотрудниками налоговой службы, Центрального банка и портала Госуслуги, под предлогом оформления записи в налоговую и предотвращения мошеннических действий похитили у него более 700 тысяч рублей.
Еще один 23-летний житель столицы республики перевел мошенникам свыше 1 миллиона рублей после звонка от лжесотрудника службы доставки. Сообщив код из смс-сообщения, молодой человек предоставил преступникам доступ к своим персональным данным, после чего те убедили его перевести деньги на «безопасный счет».
58-летний уфимец лишился примерно 1 миллиона рублей после звонка от лиц, представившихся работниками Роскомнадзора и ФСБ. Под предлогом взлома аккаунта на Госуслугах они убедили мужчину перевести свои сбережения на «защищенный счет».
23-летняя сотрудница уфимской аптеки потеряла более 350 тысяч рублей, пытаясь получить дополнительный заработок. Найдя в интернете предложение о работе, она несколько месяцев переводила деньги «куратору», но так и не получила обещанного дохода.
21-летняя студентка из Стерлитамака также стала жертвой схемы с дистанционным заработком, лишившись более 500 тысяч рублей. Еще один житель города, 33-летний мужчина, перевел аферистам около 2 миллионов рублей после звонка от лжесотрудников почты, которые предложили ему получить заказное письмо.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.